Получение и восстановление электронных билетов

Если вы уже купили билеты, то вы можете открыть и распечатать их в личном кабинете.

Обращаем внимание на то, что билеты должны прийти к вам на почту сразу после покупки. Подробнее о способах получения билетов вы можете узнать в нашей справке.
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Возврат билета

Если вы хотите вернуть билеты, вам нужно оформить запрос организатору в вашем  личном кабинете.

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  • 13 июля, суббота
  • Москва, Москва, Березовая аллея, на площадке между д.17к.1 и д.17к.2 ЖК Green Park (Грин Парк)

Спортивный праздник #ПИКСПОРТ

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ПИК
Послезавтра
13 июля c 11:00 до 15:30
Москва
Москва, Березовая аллея, на площадке между д.17к.1 и д.17к.2 ЖК Green Park (Грин Парк)

Целый день спорта и развлечений для всей семьи! 13 июля на территории жилого района Green Park состоится спортивный праздник #ПИКСПОРТ. Приглашаем вас на спортивные мастер-классы по фитнесу, боксу и футболу, лекция по правильному питанию от популярных спортсменов и блогеров. Получить свой заряд бодрости смогут и дети – их ждет веселая и несложная полоса препятствий. Весь день будет работать диджей, а ведущим мероприятия станет комментатор Василий Уткин.

Сбор гостей мероприятия в 11:00 на площадке между д.17к.1 и д.17к.2  ЖК Green Park

 

ПРОГРАММА 1

  1. 11:30-12:30 – мастер-класс по фитнесу от Сони Некс
  2. 12:40 — 13:40 – Лекция по правильному питанию от Ольги (Лё) Матвиенко

 

ПРОГРАММА 2

  1. 12:00-13:00 – Герман Эль Классико мастер-класс по чеканке
  2. 13:00-14:00 – Живой футбол. Мастер-класс по базовым футбольным трюкам
  3. 14:15 -15:15 – Мастер-класс по боксу (демонстрации азов боксирования, с основными техническими элементами и функциональными упражнениями)

 

ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА 

  1. 12:40 — 13:40  – Веселые старты

 

Возьмите с собой форму для занятий спортом! Переодеться и оставить вещи вы сможете на нашей базе. 

Участие бесплатно, но необходима регистрация. Ждем вас!

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