Целый день спорта и развлечений для всей семьи! 13 июля на территории жилого района Green Park состоится спортивный праздник #ПИКСПОРТ. Приглашаем вас на спортивные мастер-классы по фитнесу, боксу и футболу, лекция по правильному питанию от популярных спортсменов и блогеров. Получить свой заряд бодрости смогут и дети – их ждет веселая и несложная полоса препятствий. Весь день будет работать диджей, а ведущим мероприятия станет комментатор Василий Уткин.
Сбор гостей мероприятия в 11:00 на площадке между д.17к.1 и д.17к.2 ЖК Green Park
ПРОГРАММА 1
ПРОГРАММА 2
ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА
Возьмите с собой форму для занятий спортом! Переодеться и оставить вещи вы сможете на нашей базе.
Участие бесплатно, но необходима регистрация. Ждем вас!