Спортивный праздник #ПИКСПОРТ

× Получение и восстановление электронных билетов

Если вы уже купили билеты, то вы можете открыть и распечатать их в личном кабинете.

Обращаем внимание на то, что билеты должны прийти к вам на почту сразу после покупки. Подробнее о способах получения билетов вы можете узнать в нашей справке.

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